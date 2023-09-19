شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مباراة جمعت الأهلى مع المصرى البورسعيدى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

150 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

انتهت مباراتا الدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى، فيما حقق الأهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على المصري فى آخر لقاء جمع الفريقين بكأس مصر فى 3 أغسطس الماضى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



