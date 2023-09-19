شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /9 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /9 /2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى تدريبات الزمالك بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.
دروس خصوصية لمدافعى الزمالك برعاية عبد الهادى وأوسوريو يحذر اللاعبين
حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.
يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.
زيزو وعبد الله جمعة ينتظمان فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة
8 دول تؤكد مشاركتها فى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبى
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة التي تقام في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.
الإسماعيلى يبحث عن 10 ملايين جنيه لتسديد مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد
يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، جهوده لتوفير 10 مليون جنيه قيمة مقدم عقود اللاعبين عن الموسم الجديد بنسبة 25 % لكل لاعب بعدما انتهى المجلس من صرف مستحقات الموسم الماضى لكل اللاعبين.
يعود كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى للظهور مع فريقه بعد غياب دام 258 يوماً بواقع ثمانية شهور وأسبوعين ويوم منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى 4 يناير 2023 خلال مباراة بيراميدز بالدوري بعد احتكاك مع عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى فى المباراة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى بطولة الدوري.
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