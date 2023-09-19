شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفال سباقات دبي يوفر إسطبلات مجانية بمعايير عالمية للخيول الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف نادي دبي لسباق الخيل مزيداً من التفاصيل عن مزايا النسخة المقبلة من كرنفال سباقات دبي، حيث أكد النادي توفير إقامة مجانية في إسطبلات المحجر البيطري الدولي للخيول المشاركة في الحدث.

ويتضمن الكرنفال في صورته الجديدة 14 أمسية للسباقات في المضمار العالمي ميدان بدءاً من الجمعة 10 نوفمبر وانتهاء بالجمعة 8 مارس المقبل، وستكون الإقامة في إسطبلات المحجر البيطري الدولي لنادي دبي لسباق الخيل مجانية للخيول القادمة من الخارج للمشاركة في الكرنفال.

علماً أن المزايا الأخرى ومن بينها الدعم المقدم لتكاليف شحن الخيول سيتم البت فيه بواسطة لجنة مختصة على أساس كل حالة بمفردها، أما عمال الإسطبلات المرافقون للخيول الدولية فيمكنهم الإقامة بمرافق المحجر البيطري مقابل رسم قدره 1000 درهم إماراتي (272 دولاراً أمريكياً).

وتضاف هذه المحفزات إلى الباقة الجديدة لمكافآت سباقات كأس دبي العالمي، حيث تم تسمية 9 أشواط خلال الكرنفال تضمن للفائزين بها بطاقات تأهل مباشر للمشاركة في سباقات أمسية كأس دبي العالمي، وعلاوة على ذلك تُعرض عليهم جوائز إضافية تعادل 10% من جوائز السباقات المناظرة لتلك السباقات في أمسية كأس دبي العالمي في حال إتمام الفوز في كلا السباقين. هذا وتزيد القيمة الإجمالية للمكافآت التشجيعية هذه على 4 ملايين دولار.

وقال اللواء د. محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بإثارة حقيقية تجاه موسمنا للسباقات في حلته الجديدة وبرمجته الهادفة إلى تشجيع الملاك والمدربين على اتخاذ دبي مقراً لخيولهم طوال موسم الشتاء، والتمكين من الاستفادة من مزايا الإقامة في إسطبلات تعدّ من بين الأحدث على مستوى العالم، مع التمتع بالخدمات والمرافق المتكاملة المتوافرة، فضلاً عن الأجواء الرائعة».

ومع إسدال الستار على كرنفال سباقات دبي في 8 مارس المقبل، تتجه الأنظار إلى النسخة 28 لكأس دبي العالمي يوم السبت 30 مارس 2024 والذي يعدّ واحداً من أكبر وأغنى أيام السباقات في العالم ويتضمن سباقات متنوعة من الطراز الأعلى على جوائز مالية تبلغ في مجموعها 30.5 مليون دولار.