شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يقترب من تدريب منتخب ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب المدرب الشاب جوليان ناجلسمان من خلافة مواطنه هانز فليك، على رأس الجهاز الفنّي لمنتخب ألمانيا، وذلك قبل أقل من 9 أشهر من استضافة ألمانيا لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وتوصل الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع ناجلسمان، لتولي تدريب المنتخب مقابل 400 ألف يورو شهرياً، أي 4.8 مليون يورو سنوياً.

وفي حال تولى جوليان ناجلسمان، 36 عاماً، مهمة منتخب ألمانيا، سيفسخ عقده الممتد مع نادي بايرن ميونيخ حتى صيف 2026، رغم إقالته من تدريبه في مارس الماضي، حيث يتقاضى 6.8 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعني قبوله بتخفيض راتبه السنوي مضحياً بمليوني يورو.

ولم تكشف المصادر داخل الاتحاد الألماني عن مدة عقد جوليان ناجلسمان، ومدى استمراريته مع منتخب ألمانيا عقب بطولة يورو 2024.

يذكر أن جوليان ناجلسمان بدأ مسيرته التدريبية بعمر الثامنة والعشرين، حين تولى تدريب نادي هوفنهايم في فبراير 2016، قبل الانتقال لتدريب لايبزيج في 2019 ثم بايرن ميونيخ في 2021.