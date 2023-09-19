أوسوريو يفاضل بين عبد الشافى وجمعة لقيادة جبهة الزمالك اليسرى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها بعد غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى.

ويحسم أوسوريو قراره النهائى ليلة يوم الأربعاء بشأن الدفع بعبد الشافى أو عبد الله جمعة فى قيادة هجوم الأبيض فى المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب المدير الفني للزمالك في تأمين الجبهة اليسرى للزمالك خاصة في ظل الاحتمالية الكبيرة لغياب أحمد فتوح بسبب معاناته من إصابة عضلات البطن التي تعرض لها في المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى ويخوض على إثر ذلك اللاعب برنامج تأهيلى خاص.

ويواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته المكثفة لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري بمواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما خسر الفارس الابيض من نظيره أرتاسولار الجيبوتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فيما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى سلبياً فى ذهاب دور الـ "32" لدوري الابطال.