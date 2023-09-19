شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصرى .. زد يتقدم على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق زد في إنهاء الشوط الأول متقدما على فريق الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة المقامة بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدف الشوط الأول الوحيد مصطفى سعد ميسى الذى استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وأهدر مصطفى سعد ميسى هدفا محققا لزد في الدقيقة 3 بعدما فشل في تحويل عرضية متقنة من عبد الله مجدى لشباك الإسماعيلى ووضعها خارج المرمى على الرغم من عدم وجود أي مدافع للإسماعيلى معه.

وأنقذ أحمد عادل عبد المنعم مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة من شادى حسين فى الدقيقة 15، ليواصل الذود عن مرماه أمام هجمات زد الكثيرة.

وأهدر محمد أشرف ظهير أيسر فريق زد، انفرادا صريحا بمرمى أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 18، مستغلا تمريرة طولية من محمد سمير ولكن أطاح بها خارج المرمى.

واستغل مصطفى سعد ميسى خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت الضائع أول تهديد للإسماعيلى عن طريق باسم مرسى الذى استغل عرضية متقنة من عبد الرحمن مجدى ليحولها برأسه لكن فى يد على لطفى.

وحاول الإسماعيلى إدراك التعادل إلا أن فريق زد فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول وأهدر لاعبوه أكثر من هدف محقق بجانب تألق أحمد عادل عبد المنعم.

وجاء تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جمال، محمد أشرف

الوسط: بيتر، مصطفى ميسى، أحمد قطة، عبد الله مجدى، مصطفى زيكو

الهجوم: شادى حسين

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: أحمد محسن، محمد عمار، محمد هاشم، إياد العسقلاني.

الوسط: محمد حسن، عماد حمدى، نادر فرج، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: باسم مرسي

البدلاء: محمد فوزى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد دسوقى، محمد مخلوف، مروان حمدى، محمد عبد السميع، الشبراوى، ياو أنور.