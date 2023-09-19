شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار طاهر زكريا الخولى رئيسًا للجنة فض المنازعات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، على تولى المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولى منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد .

وتبدأ لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار طاهر الخولى مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروى الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، الذي انطلق أمس .

أخطر فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.

وأكد بيريرا أن الموسم الجديد الذى انطلق أمس سيتم منح دقيقة للاعب المصاب، وأخرى للاحتفال بالهدف، و30 ثانية لإجراء التبديل، كما طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر .