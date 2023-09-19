شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يفوز ببطولة العين إيفاليويشن للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الزعيم ببطولة العين إيفاليويشن الفرقية للشطرنج بعد فوزه على منافسه فريق الفرسان بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية.

وأظهر فريق الزعيم تفوقاً واضحاً خلال المباراة النهائية، حيث تمكن من الفوز ب7 من أصل 8 مباريات، محققاً 7 نقاط مقابل نقطة واحدة لفريق الفرسان.

وبانتصاره، حقق الزعيم لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، بعدما أثبت تفوقه وسيطرته على مجريات البطولة منذ بدايتها وحتى النهاية، فيما واجه الفرسان صعوبات خلال المباراة النهائية ولم يتمكن من مواجهة ضغط فريق الزعيم.

وفي المواجهة المثيرة التي جمعت بين فريقي الملك والعميد لتحديد المركز الثالث، تمكن فريق الملك من أن يحقق الفوز ويتفوق على منافسه العميد بنتيجة 5-3.

وتخطى الملك منافسه بالفوز في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، واستطاع أن يحافظ على فوزه بتعادل ثمين في الجولة الثانية 2-2.

وحجز فريق الملك مكانه على منصة التتويج في المركز الثالث، معبراً عن تفوقه وإمكانياته في هذه البطولة، بينما حل فريق العميد في المركز الرابع بأداء مشرف.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بأداء جميع اللاعبين الذين أظهروا مهارات استثنائية وروحاً رياضية عالية، موجهاً الشكر لجميع من أسهم في نجاح هذه البطولة، من لاعبين ومدربين وحكام.