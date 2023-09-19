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الامارات | نيوكاسل منزعج بعد تعرض مشجع للطعن في ميلانو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن «قلقه العميق» إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض مشجع للطعن في ميلانو مساء أمس الاثنين قبل مواجهة ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويعتقد أن مشجعا يبلغ عمره 58 عاما تعرض للهجوم من قبل مجموعة من الرجال في وسط ميلانو قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها عبر الإنترنت رجلا راقدا على الأرض وجسده ملطخا بالدماء.

وقال المتحدث باسم نادي نيوكاسل اليوم الثلاثاء «نشعر بقلق بالغ إزاء الحديث عن تعرض أحد المشجعين لاعتداء خطير في ميلانو مساء الاثنين، نتواصل مع السلطات المحلية لفهم ملابسات ما حدث».

وأضاف «نتعاطف مع المشجع وعائلته ونتمنى له الشفاء التام والعاجل».

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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