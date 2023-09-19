فانتازي.. انخفاض سعر لاعبي تشيلسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 19 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لوكاس ديني (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني

أودسون إدوارد (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 7.9 مليون جنيه إسترليني.

حامد تراوري (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترلينيد

كونور جالاجر (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.0 مليون جنيه إسترليني.

كاولي ودرو (لوتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

أوليفر نوروود (شيفيلد يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

أوليفر سكيب (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.