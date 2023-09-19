فانتازي.. أفضل 4 بدائل لتشيلويل بعد وضعه على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يبحث كشافة الدوري الإنجليزي عن أفضل البدائل لظهير نادي تشيلسي، بن تشيلويل، قبل جدول مباريات البلوز الصعب.

وتتصاعد مبيعات بن تشيلويل (5.8 مليون جنيه إسترليني) في فانتازي الدوري الإنجليزي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ بداية موسم 2023/24.

يعد نجم تشيلسي ثاني أكثر المدافعين امتلاكًا في فانتازي، ويرجع الفضل في ذلك إلى دوره الهجومي المميز في مركز الجناح الأيسر بالمباريات الأخيرة.

لكن تم استبدال تلك الأدوار الهجومية بمشاركة مودريك (6.4 مليون جنيه إسترليني) في التشكيلة الأساسية بمباراة بورنموث، مع وضع ليفي كولويل (4.5 مليون جنيه إسترليني) في مركز الظهير الأيسر.

لذلك كان رد فعل معظم مدربي فانتازي هو بيع اللاعب الإنجليزي، مما جعل المدافع ثالث أكثر اللاعبين مبيعًا للجولة السادسة مع أكثر من 152 ألف عملية بيع.

أفضل بدلاء تشيلويل

سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يقدم المدافع الهولندي لاعب نيوكاسل يونايتد أداءا جيدا بالنسبة لسعره، حيث حصل بوتمان على أكثر عدد من نقاط له هذا الموسم في الفوز على برينتفورد 1-0، وتحقيق 9 نقاط.

بجانب هذا، يبدو أن بوتمان أقل احتمالية للتناوب "روتيشن" من كيران تريبيير (6.5 مليون جنيه إسترليني) خلال جدول مباريات نيوكاسل المزدحم، حيث تبدأ مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم.

بيدرو بورو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

تم تهميش الظهير الأيمن لتوتنهام من قبل بعض مدربي فانتازي، بسبب تألق زميله في الفريق ديستني أودوجي (4.7 مليون جنيه إسترليني).

ومنذ مشاركته كأساسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وهو يمتلك أرقام هجومية أفضل بكثير من الإيطالي.

وفي مباراة بيرنلي قدم تمريرة حاسمة، وتفوق على أودوجي بثماني تسديدات مقابل واحدة، بسبع فرص محققة مقابل ثلاث للإيطالي.

على الرغم من أن مباراتي توتنهام المقبلتين ضد أرسنال وليفربول قد أضعفت فرصهم في الحفاظ على شباكهم نظيفة، إلا أن بورو يقدم الكثير في الجانب الهجومي.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 4.6 مليون جنيه إسترليني

سجل أندرسن هدفًا في التعادل مع برينتفورد، وخرج بشباك نظيفة أمام شيفيلد يونايتد، مما ساعده على تحقيق 24 نقطة في فانتازي منذ بداية الموسم.

وتتضمن هذه المزايا، بعض المواجهات المصنفة "متوسطة" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أمام فولهام ونوتنجهام فورست، بجانب بيرنلي وإيفرتون.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

يتمتع زميل تشيلويل في الفريق ببعض المزايا التي تجعله الخيار الأول لكل المدربين الراغبين في إمتلاك لاعب من خط دفاع تشيلسي.

وصنع جوستو تمريرتين حاسمتين، وخرج بشباك نظيفة مرتين خلال مشاركاته الأربع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحصل على 24 نقطة.