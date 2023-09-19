فانتازي.. خبراء الدوري الإنجليزي يحددون أولويات البيع والشراء للجولات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسلط خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على أبرز اللاعبين الذين يجب بيعها واختيار أفضل بدائل للجولات القادمة.

واختارت لجنة خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي اللاعبين الذين يتطلعون إلى بيعها خلال الأسابيع المقبلة.

قال خبير الفانتازي لي بونفيل: "يبدو أن بيع نيكولاس جاكسون (7.1 مليون جنيه إسترليني) أمر سهل بالنسبة لي هذا الأسبوع، خاصة وأنه على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، من المحتمل أن أشتري جوليان ألفاريز المتألق (6.8 مليون جنيه إسترليني)، الذي شارك أساسيًا في كل مباريات هذا الموسم ويبدو أنه جزء رئيسي من خطط بيب جوارديولا".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "بعد تفعيلي لخاصية الوايلد كارد، لا أتطلع إلى إجراء انتقال هذا الأسبوع، لكن يجب على مدربي الفانتازي الذين يمتلكون جاكسون بيعه، وشراء ألفاريز أو اغتنام فرصة التعاقد مع كالوم ويلسون (7.8 مليون جنيه إسترليني)، الذي يمكن أن يحقق الكثير من العائدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ومن جانبه قالت سام بونفيلد: "امتلك ويسا (6.1 مليون جنيه إسترليني)، وبن تشيلويل (5.8 مليون جنيه إسترليني) الذي تم وضعه على مقاعد البدلاء، بينما كان برونو فرنانديز (8.4 مليون جنيه إسترليني) محبطًا".

وأردفت سام: "لذلك بالنسبة لي هذه هي الأولويات، سفين بوتمان (4.5 مليون جنيه إسترليني) بدلا من تشيلويل، ومحمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) بدلا من فرنانديز، وكارلتون موريس (5.5 مليون جنيه إسترليني) بدلا من ويسا".

وأردف خبير الفانتازي برانيل شيث: "في ظل الوضع الحالي، أنا أميل إلى الحفاظ على ثقتي برحيم سترلينج (7.2 مليون جنيه إسترليني)، لأنه لم يكن محظوظًا، وربما سأعطي جاكسون فرصة أخرى، استهدف شراء بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد، لأنني لا أستطيع تحمل تكلفة كيران تريبير (6.5 مليون جنيه إسترليني)".

وقال أوتكارش دالميا: "كمشجع لتشيلسي، كان من المؤلم مشاهدة آخر مباراتين عند امتلاك ثلاثة من لاعبيهم، لكنني سأفعل خاصية الوايلد كارد لهم جميعا، و أشتري مدافع من نيوكاسل وصلاح وألفاريز، هذه هي الأولوية القادمة".

وأضاف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "دائمًا ما يملي الشكل والمواعيد تحركاتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأولئك الذين لديهم مهاجم واحد فقط من مانشستر سيتي سيتطلعون إلى إضافة ألفاريز إلى فريقهم هذا الأسبوع، وغالبًا سيكون على حساب جاكسون".

وواصل: "أنا أمتلك بالفعل ثلاث لاعبين من مانشستر سيتي، لذا لن أتمكن من شراء ألفاريز، لكن لا يزال بإمكاني تبديل جاكسون بداروين نونيز (7.4 مليون جنيه إسترليني) أو براسموس هويلند (7 مليون جنيه إسترليني) أو إيفان فيرجسون (6 مليون جنيه إسترليني)".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي، براس: "نقطة الضعف الواضحة لفريقي هي ثلاثي تشيلسي الذي أمتلكه قبل الجولة السادسة ومع ذلك، عندما أفكر في المباريات الثلاث المقبلة، لن يكون الأمر كارثيًا إذا اضطررت إلى الاحتفاظ بواحدة أو اثنتين منها".

وأضاف: "من حيث الأولويات، يمكن بيع جاكسون وشراء ألفاريز أو موريس، كما يمكن استبدال تشيلويل بمدافع من نيوكاسل".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانيلز: "أنا استهدف دفاع نيوكاسل، و سأضيف لاعب آخر بعد شراء فابيان شار (5 مليون جنيه إسترليني) في الجولة الخامسة، وأحاول وضع خطة لضم صلاح إلى فريقي بدون تفعيل خاصية "الوايلد كارد".