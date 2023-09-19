التشكيل الرسمي.. موديست يقود هجوم الأهلي في مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، في افتتاح مبارياته بالدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أولي مبارياته فى بطولة الدورى الممتاز فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسى تاو، أنتوني موديست، رضا سليم.