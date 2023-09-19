الدوري المصري.. زد يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نادي زد والإسماعيلي، في تمام الساعة الـ6 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وفاز نادي زد على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، على استاد القاهرة الدولي.

سجل الهدف الاول لزد، مصطفي سعد ميسي في الدقيقة 25 شوط المباراة الأول.

تصدى على لطفي لركلة جزاء من عبدالرحمن مجدي الدقيقة 52 شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده لـ3 نقاط في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بدون نقاط.