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مصطفى سعد ميسي يسجل أول هدف في تاريخ نادي زد بالدوري المصري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز نادي زد على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي انتهت منذ قليل بنتيحة 1-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الممتاز.

وسجل مصطفي سعد هدف زد الوحيد بالمباراة في الدقيقة "25"، وبذلك يصبح لاعب الأهلي السابق أول لاعب يسجل هدف في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

يعتبر ذلك أول فوز لنادي زد في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، يلاقي نادي زد نظيره الجونة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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