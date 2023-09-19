شكرا لقرائتكم خبر عن زد يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري المصري على حساب الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل مصطفى سعد ميسى هدف التقدم لزد بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

ونجح على لطفى في التصدي لركلة جزاء قام بتسديدها عبد الرحمن مجدى الذى وضعها على يسار على لطفى الذى تصدى لها ببراعة محافظا على نظافة شباكه في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 3 نقاط ليحقق أول فوز في تاريخه في الدورى المصرى بعد الصعود لأول مرة للممتاز، فيما بقى الإسماعيلى بدون نقاط.

وأهدر مصطفى سعد ميسى هدفا محققا لزد في الدقيقة 3 بعدما فشل في تحويل عرضية متقنة من عبد الله مجدى لشباك الإسماعيلى ووضعها خارج المرمى على الرغم من عدم وجود أي مدافع للإسماعيلى معه.

وأنقذ أحمد عادل عبد المنعم مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة من شادى حسين فى الدقيقة 15، ليواصل الذود عن مرماه أمام هجمات زد الكثيرة.

وأهدر محمد أشرف ظهير أيسر فريق زد، انفرادا صريحا بمرمى أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 18، مستغلا تمريرة طولية من محمد سمير ولكن أطاح بها خارج المرمى.

واستغل مصطفى سعد ميسى خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وحاول الإسماعيلى إدراك التعادل إلا أن فريق زد فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول وأهدر لاعبوه أكثر من هدف محقق بجانب تألق أحمد عادل عبد المنعم.

وفى الشوط الثانى، كثف الإسماعيلى هجومه لإدراك التعادل، وحصل بالفعل على ركلة جزاء في الدقيقة 52، ولكن عبد الرحمن مجدى أهدر ركلة الجزاء بعد تألق على لطفى والتصدى لها.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف، حيث حاول مجدى عبد العاطى بالتغييرات تسجيل هدف ثانى ليؤمن الفوز، وفى المقابل دفع إيهاب جلال بالعديد من التغييرات لإدراك التعادل إلا أن النتيجة ظلت صامدة.