شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على الفيوم بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش على نظيره الفيوم بهدف نظيف وديا سجله كريم حلاوة من ضربة جزاء،في المباراة التي جمعتهما اليوم.

فى سياق متصل بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تجهيز الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبو الفريق لمواجهة انبى المقرر لها الاربعاء 27 سبتمبر الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وسجل الثلاثى غياباً عن مباراة الطلائع والبنك الاهلى فى إفتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الايام الاخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى الامر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.