شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى رجل مباراة الإسماعيلى وزد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل على لطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى زد على جائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل مصطفى سعد ميسى هدف التقدم لزد بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

ونجح على لطفى في التصدي لركلة جزاء قام بتسديدها عبد الرحمن مجدى الذى وضعها على يسار على لطفى الذى تصدى لها ببراعة محافظا على نظافة شباكه في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 3 نقاط ليحقق أول فوز في تاريخه في الدورى المصرى بعد الصعود لأول مرة للممتاز، فيما بقى الإسماعيلى بدون نقاط.