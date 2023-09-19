شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى التنسيق على انطلاق دورى القسم الثالث 7 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة التنسيق لانطلاق مسابقة دوري القسم الثالث، يوم السبت 7 أكتوبر المقبل، حيث تبدأ مباريات جميع المجموعات ماعدا المجموعة الثانية يوم السبت 7 أكتوبر وتنتهي يوم 9 مارس المقبل، بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت 21 أكتوبر وتنتهي يوم السبت 2 مارس المقبل.

وكان اتحاد الكرة أقر نظام الصعود والهبوط من دوري القسم الثالث لكرة القدم إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، ووفقا لنظام وشروط دوري القسم الثالث موسم 2023-2024، يصعد 13 فريقا من دوري القسم الثالث إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، موسم 2024-2025.

ويتأهل مباشرة أوائل المجموعات من المجموعة الأولي حتي المجموعة الحادية عشر، كما يتأهل أول المجموعة أ وأول المجموعة ب، ويهبط 19 فريقا من دوري

القسم الثالث موسم 2023-2024 إلي دوري القسم الرابع 2024-2025.

كما يهبط الفريقان الأخيران في الترتيب العام من المجموعات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر، في حين يهبط الفريق الأخير في الترتيب العام من المجموعات الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثانية عشر “أ ” والثانية عشر “ب”.