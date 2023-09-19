شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى شباك المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رضا سليم لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى، بتسديدة قوية عبر تمريرة ذكية من إمام عاشور، فى الدقيقة 43 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى ، كلاً من: محمد الشنأوى ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة ، على معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسى تأو، أنتونى موديست ورضا سليم.

وفيما يضم تشكيل المصرى ، كلاً من: محمود جاد- كريم العراقى- باهر المحمدى- محمد دبش- حسين السيد -أمادو جولدى باه- محمود حمادة- سمير فكرى- ميدو جابر- مروان حمدي ومحمد الشامي.

ويفتتح فريق الأهلى مشواره فى بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذى توج به الموسم الماضي، حيث يرغب ألفريق الأحمر فى المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.