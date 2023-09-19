شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على المصرى بهدف رضا سليم فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله الواقد الجديد المغربي رضا سليم.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ولم يشهد أول 15 دقيقة خطورة على مرمى الفريقين تقريباً وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً ونال جولدي اباه بطاقة صفراء أشهرها له الحكم محمد عادل بسبب الخشونة مع رضا سليم.

تواصل الأداء في وسط الملعب مع محاولات هجومية من المصري الذي كان أكثر سيطرة على منطقة وسط الملعب ولعب بيرسي تاو كرة عرضية وصلت لـ موديست لكن دفاع المصري تدخل وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ حسين السيد "مارسيلو" لاعب المصري للخشونة مع محمد هاني في الدقيقة 25 ويتواصل الأداء المتوسط من الفريقين.

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى الفريق البورسعيدي وانطلق رضا سليم بهجمة من ناحية اليسار ويتعرض للعرقلة من باهر المحمدي لاعب المصري فيقوم محمد عادل بإشهار بطاقة صفراء للمحمدي.

ونشط أداء الاهلي في الدقائق الأخيرة وسجل رضا سليم هدفاً لفريقه في الدقيقة 43 من تسديدة قوية ، بعدها نشط أداء الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

مواجهات الأهلي والمصري

وقبل مباراة الليلة ، التقى الاهلى مع المصري البورسعيدى في 150 مرة ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

انتهت مباراتا الدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى، فيما حقق الأهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على المصري فى آخر لقاء جمع الفريقين بكأس مصر فى 3 أغسطس الماضى.