في أولي مواجهاته..زد يحقق انتصار تاريخي على الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - فاز فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، على نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل.

ووفقا لموقع كورة بلس بهذا الانتصار، تمكن زد من تحقيق انتصار تاريخي له حيث يعد أول فوز في تاريخه ببطولة دوري نايل، بعد صعوده رسميًا للمنافسات بالموسم الحالي.

وظهر الإسماعيلي، بمستوى متواضع فنيًا بقيادة إيهاب جلال، في انطلاقة البطولة حيث لم يتمكن من تعديل النتيجة طوال المباراة التي سيطر فيها زد سيطرة شبه كاملة. وكاد مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد،

من تحقيق رقم تاريخي بإسمه بتسجيل أسرع هدف في الدوري بالموسم الجديد بعدما سدد الكرة ناحية مرمى الإسماعيلي بعد مرور 24 ثانية فقط من المباراة ولكن تصدى لها أحمد عبد المنعم بنجاح. وسيطر زد،

على أحداث الدقائق الأولى من عمر الشوط ولكن دون ترجمة السيطرة بتقدم في ظل تصدى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي لأكثر من كرة، حيث أهدر زد ثلاث فرص.

وفي الدقيقة 24 من عمر الشوط تقدم زد، بهدفه الأول في مرمى الإسماعيلي بأقدام مصطفى سعد ميسي. ودخل ميسي، تاريخ الدوري المصري عن طريق بوابة زد، بعدما أحرز أول أهداف النادي على الإطلاق في البطولة المصرية.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة اضطر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، لإجراء تبديل بنزول محمد نصر بدلًا من محمد عمار بسبب الإصابة.

وبأخر ربع ساعة من عمر الشوط الأول، تراجع مستوى زد، وفرض أسلوب لعب دفاعي رغبة منهم في إنهاء الشوط محافظًا على نتيجته ومتقدمًا بهدف.

وبالفعل أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول الإسماعيلي إدراك التعادل، ولكم أهدر عبد الرحمن مجدي ركلة جزاء لصالح الدراويش بعد تصدي رائع من علي لطفي حارس مرمى زد.

واستمر تقدم زد، حتى الدقيقة 85 من مر المباراة ، وشهدت الدقائق الأخيرة مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين وتدخل الحكم إبراهيم نور الدين لتهدئة الأجواء وبالفعل تم استئناف المسابقة. ومع احتساب 8 دقائق وقت بدلًا من الضائع، فشل الإسماعيلي في تعديل النتيجة وانتهى اللقاء بانتصار زد وتحقيق أول 3 نقاط للفريق في البطولة.