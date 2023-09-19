شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إعداد لـ«الشارقة الرياضي للمرأة للمبارزة» في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الثلاثاء وفد نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمبارزة متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس، للدخول في معسكر إعداد وتجهيز هناك يستمر حتى 28 الجاري، ويتخلل المعسكر خوض مجموعة من التجارب الودية مع عدد من أهم وأشهر لاعبات الفرق الفرنسية.

يترأس المعسكر بلقيس الشحي مشرفة الألعاب الفردية في النادي، وترافقها فاطمة درامي مدربة، وسيرجي مدرباً، و7 مبارزات هن: فجر المرزوقي، فاطمة الملا (فئة السيدات)، وكل من غلا جاسم، شمة السويدي، علياء العليلي، جوري علي، وعفراء الشطاف (فئة المراحل السنية).

واعتبرت بلقيس الشحي، المعسكر فرصة جديدة لإعداد الفريق وتجهيزه للاستحقاقات الرسمية المقبلة، كون فرنسا من أهم الدول التي تهتم برياضة المبارزة، وهي من الدول التي تحظى بتصنيف دولي مميز على مستوى العالم.

وكان فريق رياضة المرأة للمبارزة قد تسيد بطولة الاتحاد للعمومي التي جرت قبل أيام في دبي بمشاركة 6 فرق، وذلك بفوزه بخمس ميداليات ملونة، منها 3 في فئة أيبيه، ذهبية كانت من نصيب اللاعبة العنود السعدي، وفضية كانت للاعبة شيخة الزعابي، وبرونزية كانت من نصيب فجر المرزوقي.

وفي منافسات السابر حققت اللاعبة عفراء البلوشي الميدالية الفضية، وأضافت اللاعبة حبيبة إسلام الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الفوريه.

وأشارت بلقيس الشحي، إلى أن بطولة الاتحاد الأخيرة أظهرت تطوراً ملحوظاً في أداء ومستوى لاعبات النادي، والدليل على ذلك النتائج المشرفة التي حققها النادي على حساب باقي فرق البطولة التي ضمت أبرز الفرق، وهي نادي أبوظبي، شباب الأهلي، الفجيرة، أكاديمية «إم كيه»، والنهضة السعودي.

ووعدت بلقيس الشحي بتحقيق الأفضل خلال الاستحقاقات الرسمية المقبلة بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل إدارة النادي التي رصدت كل الإمكانيات اللازمة للسعي لتحقيق الصدارة التي تليق باسم وطموحات نادي سيدات الشارقة.