الامارات | محمد صلاح ولوفرين في الإسكندرية.. شاهد مغامرة أكل الكشري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول فيديو جديد برفقة صديقه السابق الكرواتي لوفرين، في اعلان جديد لإحدى شركات المشروبات الغازية المتعاقد معها اللاعب منذ فترة، والجديد في الفيديو الذي ظهر أنه مصور بالذكاء الاصطناعي، وجود اللاعبين معا في شوارع مدينة الإسكندرية.

وحرص صلاح على نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي عبر موقع "انستغرام"، ولاقى تفاعل كبير خاصة وان اللاعب الكرواتي لوفرين يملك محبة كبيرة عند الجمهور المصري نظراً لدرجة قرابته بمحمد صلاح، أثناء تواجد اللاعبين معا في ليفربول.

واعتمد الإعلان على خفة دم، اللاعب الكرواتي لوفرين، الذي ظل يسأل محمد صلاح، عن المأكولات الشعبية المصرية كلما مر بجوار مطعم، واعتمد على تناول العديد من المأكولات في مختلف مناطق الإسكندرية في محاولات مستمرة للتخفي من الجمهور حتى تم التعرف على لوفرين.

وعاش محمد صلاح ولوفرين، أوقات غاية في الروعة أثناء تواجد اللاعبين معا في ليفربول، وحتى بعد أن غادر لوفرين، ليفربول ظلا على تواصل، وظهر ذلك في أكثر من مناسبة حتى عشق الجمهور المصري اللاعب الكرواتي بسبب قربه من محمد صلاح.