الامارات | العين يضرب بقوة في بداية المشوار الآسيوي.. "كلمة السر لابا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو هدفين وصنع آخر ليقود «الزعيم» لانتصار ثمين خارج الديار بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه باختاكور الأوزبكي، اليوم الإثنين، على استاد ميلي في العاصمة طشقند، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة دوري المجموعات، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في استهلالية المشوار.

وبرهن لابا كودجو مجدداً أنه المهاجم الذي لا غنى عنه في قائمة الفريق باستمراره في تسجيل الأهداف بشكل متواصل بقميص «الزعيم»، ولم يكتف بتسجيل الأهداف إذ لعب دور صانع الألعاب في الهدف الثاني، كما ظهر في بعض الأوقات مسانداً لخط الدفاع.

وفرض لاعبو فريق باختاكور أفضليتهم على اللقاء منذ البداية وبصورة واضحة وذلك من خلال استحواذه على الكرة وشن هجمات متتالية على مرمى فريق العين الذي كان متراجعاً إلى مناطقه الخلفية لامتصاص الضغط مع الاعتماد بشكل واضح على الهجمات المرتدة.

وعلى عكس مجريات اللقاء، نجح فريق العين تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، حينما أرسل المدافع بندر الاحبابي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها المهاجم التوغولي لابا كودجو في المرمى من لمسة واحدة، ليخفف بذلك من ضغط أصحاب الأرض.

ومنح الهدف لاعبي «الزعيم» السيطرة على مجريات اللقاء قليلاً مع استمرار الضغط من جانب باختاكور، غير أن العين نجح في تعزيز تقدمه في الدقيقة 18، بعد أن تقمص الهداف لابا كودجو دور صانع الألعاب ومرر كرة بينية وصلت للاعب المحور المتقدم حال البلوشي الذي لم يتوانى في وضعها في الشباك.

وشن أصحاب الأرض سيلاً من الهجمات عقب تخليهم عن مناطقهم الخلفية بالكامل والرمي بثقلهم هجومياً، لكن خط دفاع العين كان صلباً وصحح بعض الأخطاء التي ظهرت بمعاونة لاعبي المحور وتألق الحارس خالد عيسى في اصطياد الكرات التي وصلته بكل سهولة.

وحطم لابا كودجو آمال الفريق الاوزبكي في العودة لأجواء المباراة بعد أن سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66 مستفيداٍ من تمريرة زميله الكوري الجنوبي بارك يونغ التي وضعته في مواجهة المرمى ليسدد كرة كرة قوية استقرت في الزاوية البعيد.