أحمد سامى يعلن قائمة سموحة لمواجهة الجونة غداً فى الدورى

القاهرة - سامية سيد -

استقر أحمد سامي، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 21 لاعبًا لمباراة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الإسكندرية ببطولة الدوري .

وجاءت قائمة سموحة كالآتي: -

الهانى سليمان وحسين تيمور، ومحمد المغربى وأحمد حكم حسين فيصل وفادي فريد والحسن دحدوح وشريف رضا ومحمود وحيد ومحمد عصام ومحمد سعيد وإسلام جابر وحمدى علاء وحسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد جمال ومحمد مصطفى "ميدو" وأحمد خالد وإيمانول وعمر قلاده وعبد الطيف قسو.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.