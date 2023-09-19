شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف خاض الزمالك أول تدريباته استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته الجماعية صباح اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وشهدت تدريبات الزمالك الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

كما شهدت تدريبات الزمالك، مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، حيث كان يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية. وانتظم الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته، وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.