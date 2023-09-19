شكرا لقرائتكم خبر عن طرد باهر المحمدى من مواجهة المصرى البورسعيدى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية (طرد) لباهر المحمدى مدافع المصرى البورسعيدى، بعدما تدخل على إمام عاشور لاعب وسط الأهلى فى الدقيقة 52 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وما زال الأهلي متقدمًا بهدف نظيف سجله الوافد الجديد المغربي رضا سليم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

وفيما يضم تشكيل المصري كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.

يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.