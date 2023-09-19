شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الخسارة أمام زد "سيئة". والإسماعيلى يملك لاعبين مبشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة ، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق،في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

قال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة،موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.

وحقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل مصطفى سعد ميسى هدف التقدم لزد بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

ونجح على لطفى في التصدي لركلة جزاء قام بتسديدها عبد الرحمن مجدى الذى وضعها على يسار على لطفى الذى تصدى لها ببراعة محافظا على نظافة شباكه في الدقيقة 52.