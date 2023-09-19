شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يسجل هدف الأهلى الثالث فى مرمى المصرى بصناعة "إمام عاشور".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسى تاو لاعب الأهلى الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى بصناعة من إمام عاشور فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ليصبح المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية. هدف الأهلى الأول هدف الأهلى الأول هدف الأهلى الثانى هدف الأهلى الثانى ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

وفيما يضم تشكيل المصري، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.

يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.