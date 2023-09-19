شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يواصل الضغط على المصري بعد التقدم بثلاثية نظيفة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين".

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ولم يشهد أول 15 دقيقة خطورة على مرمى الفريقين تقريباً وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً ونال جولدي اباه بطاقة صفراء أشهرها له الحكم محمد عادل بسبب الخشونة مع رضا سليم.

تواصل الأداء في وسط الملعب مع محاولات هجومية من المصري الذي كان أكثر سيطرة على منطقة وسط الملعب ولعب بيرسي تاو كرة عرضية وصلت لـ موديست لكن دفاع المصري تدخل وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ حسين السيد "مارسيلو" لاعب المصري للخشونة مع محمد هاني في الدقيقة 25 ويتواصل الأداء المتوسط من الفريقين.

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى الفريق البورسعيدي وانطلق رضا سليم بهجمة من ناحية اليسار ويتعرض للعرقلة من باهر المحمدي لاعب المصري فيقوم محمد عادل بإشهار بطاقة صفراء للمحمدي.

ونشط أداء الاهلي في الدقائق الأخيرة وسجل رضا سليم هدفاً لفريقه في الدقيقة 43 من تسديدة قوية ، بعدها نشط أداء الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب الاهلى الذي واصل الضغط الذي انهى به الشوط الأول ، وتعرض باهر المحمدي للطرد بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية بسبب الخشونة مع امام عاشور في الدقيقة 53 ، وتوقف اللقاء بسبب تلقي محمود جاد العلاج إثر إصابة تعرض لها.

وأنقذ مدافع المصري كرة كادت تسكن الشباك سددها موديست في الدقيقة 57، وعاد المصري للظهور مرة أخرى ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة .

واصل الأهلي الضغط وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 69 بعد تمريرة من محمد هاني، وحاول المصري بعد الهدف الثاني الدخول في أجواء المباراة لكن الأهلي حسم اللقاء بتسجيل هدف ثالث عن طريق بيرسي تاو الذي تلقى تمريرة رائعة من امام عاشور سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 73.