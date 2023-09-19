شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى فى مواجهة المصرى.. و5 تبديلات دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى 5 تبديلات دفعة واحدة فى الدقيقة 81 من عمر مواجهة المصرى البورسعيدى التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية دون رد.
وشهدت التبديلات دخول كريم فؤاد لأول مرة بعد إصابته بالرباط الصليبى فى الموسم الماضى، حيث حل اللاعب بديلاً من محمد هانى.
كما دخل طاهر محمد طاهر بدلاً من موديست ومروان عطية بدلاً من أحمد نبيل كوكا ووأفشة بدلاً من امام عاشور ، وأحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم.هدف الأهلى الأول
هدف الأهلى الثانى
هدف الأهلى الثالث
ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.
وفيما يضم تشكيل المصري، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.
يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز