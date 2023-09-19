شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة تغريم كهربا بسبب سهرة ليلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، حقيقة تغريم محمود كهربا لاعب الفريق 500 ألف جنيه بسبب ظهوره في سهرة ليلية مؤخراً.

وقال خالد بيبو، في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه، كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث.

وشهدت الساعات الماضية أنباء، عن سهر كهربا في أحد الملاهي الليلية، رفقة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، ما أدى إلى توقيع عقوبة عليه.

وغاب كهربا الثلاثاء عن المشاركة مع النادي الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي، بمستهل مشوار الفريقين في الدوري المصري الممتاز، بسبب إيقافه من جانب اتحاد الكرة.