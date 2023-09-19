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مصطفى سعد ميسي يسجل أول هدف في تاريخ نادي زد بالدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز نادي زد على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي انتهت منذ قليل بنتيحة 1-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الممتاز.

وسجل مصطفي سعد هدف زد الوحيد بالمباراة في الدقيقة "25"، وبذلك يصبح لاعب الأهلي السابق أول لاعب يسجل هدف في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

يعتبر ذلك أول فوز لنادي زد في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، يلاقي نادي زد نظيره الجونة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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