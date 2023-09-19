مصطفى سعد ميسي يسجل أول هدف في تاريخ نادي زد بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز نادي زد على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي انتهت منذ قليل بنتيحة 1-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفي سعد ميسي هدف زد الوحيد بالمباراة في الدقيقة "25"، وبذلك يصبح لاعب الأهلي السابق أول لاعب يسجل هدف في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

يعتبر ذلك أول فوز لنادي زد في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، يلاقي نادي زد نظيره الجونة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة.