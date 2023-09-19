الارشيف / اخبار الرياضه

فانتازي.. مانشستر يونايتد يعلن غياب مدافع الفريق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تم تأكيد تشكيلة مانشستر يونايتد المشاركة في المباراة الافتتاحية في أمام بايرن ميونخ.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد منذ قليل عن إصابة قلب الدفاع الإنجليزي، هاري ماجواير، وبالتالي سيغيب عن مباراة بايرن ميونخ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وفقا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد.

وسيتم إجراء بعض الفحوصات ونتائجها هي من ستحدد مدة غيابه عن الفريق بالدوري الإنجليزي والبطولات الآخري.

جدير بالذكر، يواجه اليونايتد نظيره بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء، مع انطلاق مباراة المجموعة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا