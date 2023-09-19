فانتازي.. مانشستر يونايتد يعلن غياب مدافع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تم تأكيد تشكيلة مانشستر يونايتد المشاركة في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد منذ قليل عن إصابة قلب الدفاع الإنجليزي، هاري ماجواير، وبالتالي سيغيب عن مباراة بايرن ميونخ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وفقا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد.

وسيتم إجراء بعض الفحوصات ونتائجها هي من ستحدد مدة غيابه عن الفريق بالدوري الإنجليزي والبطولات الآخري.

جدير بالذكر، يواجه اليونايتد نظيره بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء، مع انطلاق مباراة المجموعة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء.