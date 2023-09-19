الأهلي يكتسح المصري برباعية في افتتاحية الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحرز أهداف المباراة لفريق الأهلي المغربي رضا سليم في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول بتمريرة من إمام عاشور، وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين في الدقيقتين 69,74، وكريم فؤاد في الدقيقة 91.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث تبادل الفريقين السيطرة، وضغط فريق الأهلي بقوة منذ الدقيقة الأولى ونجح هجومه، بينما حاول فريق المصري اللعب على الهجمات المرتدة.

وشهدت هذه المباراة حالة طرد من جانب لاعب فريق المصري باهر المحمدي في الدقيقة 57 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة احتل النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد ثلاثة نقاط، بينما تواجد المصري البورسعيدي في المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه أربعة أهداف في مرماه.