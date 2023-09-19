الارشيف / اخبار الرياضه

جمهور الأهلي يوجه رسالة دعم للشعوب الليبية والمغربية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

وجه جمهور النادي الأهلي في مباراة فريقه ضد المصري منذ قليل، رسالة دعم للأشقاء في ليبيا بعد تعرضهم لإعصار "دانيال" والفيضانات التي تعرضوا لها في الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى دعم أسر ضحايا الزلازل في المغرب.

ونشر حساب النادي الرسمي على "X" تويتر سابقا، فيديو يوجه جمهور الأهلي من خلاله رسالة دعم للأهالي الليبية والمغربية، وعلق: "رسالة دعم من جماهير الأهلي للأشقاء في ليبيا والمغرب".

جدير بالذكر، فاز النادي الأهلي على نظيره المصري اليوم الثلاثاء بنتيجة 4-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الممتاز.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا