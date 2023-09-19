جمهور الأهلي يوجه رسالة دعم للشعوب الليبية والمغربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

وجه جمهور النادي الأهلي في مباراة فريقه ضد المصري منذ قليل، رسالة دعم للأشقاء في ليبيا بعد تعرضهم لإعصار "دانيال" والفيضانات التي تعرضوا لها في الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى دعم أسر ضحايا الزلازل في المغرب.

ونشر حساب النادي الرسمي على "X" تويتر سابقا، فيديو يوجه جمهور الأهلي من خلاله رسالة دعم للأهالي الليبية والمغربية، وعلق: "رسالة دعم من جماهير الأهلي للأشقاء في ليبيا والمغرب".

جدير بالذكر، فاز النادي الأهلي على نظيره المصري اليوم الثلاثاء بنتيجة 4-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.