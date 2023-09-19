بجولة مع فاروق جعفر.. "الماوي" يستمع لطلبات مرشحي الزمالك ويوجه رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمد الماوي المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة على عقد العديد من الجلسات مع عدداً من عمال وموظفين القلعة البيضاء، في حضور فاروق جعفر المرشح لرئاسة النادي.

وعقد الماوي أكثر من جلسة مع العمال والموظفين من أجل مناقشة أبرز المشاكل والعقبات التي يمر بها النادي خلال الفترة الماضية، بجانب الاستماع إلى كافة طلباتهم من أجل العمل على تلبيتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقام الماوي بعمل جولة داخل مقر نادي الزمالك شهدت العديد من الأحاديث مع عددا كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية، حيث حرص على شرح آلية العمل خلال الفترة المقبلة وأهم الملفات التي سيتم العمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن.

واستمع الماوي لكافة طلبات ومشاكل أعضاء الجمعية العمومية خلال جولته بالنادي، حيث وعدهم بالعمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن، دون الانتظار إلى الانتخابات أو ما ستسفر عنها.

وعقد محمد الماوي جلسة مطولة على هامش جولته داخل نادي الزمالك مع فاروق جعفر نجم ورمز القلعة البيضاء، حيث شهدت الجلسة حديث سريع عن أبرز التحديات التي تواجه النادي والأعضاء وكيفية الخروج منها بأفضل شكل ممكن.

وقال الماوي على هامش جولته اليوم في النادي خلال تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، بأنه سعيد بروح المنافسة، حيث أشار إلى هدفه الأول خدمة الزمالك.

وأضاف: علاقتي بخالد لطيف محترمة وأشكره على توضيح العديد من الأمور التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، والأهم بيننا الاحترام والتقدير وهذا ما وجدته بالفعل

وواصل حديثه: أراهن على وعي أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك وقدرتهم علي اختيار الأفضل، وأتعرض لحملات ممنهجة للنيل من شخصي ولكني أسير في طريقي ولا التفت للوراء.

وأتم: لدي أفكار كثيرة للخروج بالنادي من أزماته والعبور لبر الامان، وأسعى دائماً إلى تقديم حلول فعلية وليس مجرد أحاديث.

يس مجرد أحاديث.