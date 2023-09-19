شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. شاهد رباعية الأهلى فى المصرى البورسعيدى بأولى جولات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وذلك فى رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها.

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما ضم تشكيل المصري كلاً من: محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.