شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المصري برباعية، وتشكيل لجنة لفض المنازعات باتحاد الكرة.

الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى برباعية فى المصري.. فيديو

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

العمراوى حكما لمباراة الداخلية و إنبي و القاضى للمقاولون والبلدية

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الداخلية و إنبي المقرر لها غدًا الأربعاء إلى الحكم صبحي العمراوي يعاونه وائل شعبان و طارق مصطفي و إبراهيم محمد و محمد عباس قابيل حكم فيديو و محمود ناصف .

كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى فى مواجهة المصرى.. و5 تبديلات دفعة واحدة

أجرى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى 5 تبديلات دفعة واحدة فى الدقيقة 81 من عمر مواجهة المصرى البورسعيدى التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية دون رد.

إيهاب جلال: الخسارة أمام زد "سيئة". والإسماعيلى يملك لاعبين مبشرين

وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة ، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق،في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

شاهد كيف خاض الزمالك أول تدريباته استعدادًا لبيراميدز

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته الجماعية صباح اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

مجدى عبد العاطى: الفوز على الإسماعيلى مهم..وزد يحتاج إلى التجانس

عبر مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على الإسماعيلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

على لطفى رجل مباراة الإسماعيلى وزد فى الدورى

حصل على لطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى زد على جائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى يكشف حقيقة تغريم كهربا ويؤكد: استمرار لسلسلة الشائعات

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات "كاذبة" تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد.. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.

المستشار طاهر زكريا الخولى رئيسًا للجنة فض المنازعات باتحاد الكرة

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، على تولى المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولى منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد .

مصطفى ميسى يسجل أول أهداف "زد" فى الدورى بشباك الإسماعيلى.. فيديو

أحرز مصطفى سعد ميسى لاعب زد، أول أهداف فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز في شباك الإسماعيلى، فى المباراة المقامة بينهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.