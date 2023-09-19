شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. كريم فؤاد: الملعب كان واحشنى بعد غياب 8 شهور.. والحمد لله على العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، سعادته بالعودة من فترة غياب طويلة للإصابة في الرباط الصليبي، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر والجميع في الأهلي كان يدعمه من أجل العودة للمباريات، وهو ما حدث الليلة.

وشارك كريم فؤاد بديلاً في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وجاءت مشاركة كريم فؤاد بعد غياب أشهر طويلة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسجل اللاعب هدفاً الليلة في فوز الأهلي برباعية على المصري.

وتابع كريم فؤاد في تصريحات تليفزيونية: "كانت فترة صعبة جداً لكن الحمد لله.. إيماني بالله وثقتي في قدراتي ودعم الجميع في الفريق لي وعائلتي ساهمت في عودتي للملاعب".

وواصل كريم: "لحظة كنت مستنيها من زمان.. الحمد لله أول مشاركة بعد غياب 8 شهور وسجلت هدفاً.. الملعب كان واحشني.. مش عارف أوصف إحساسي.. وبشكر أكرم توفيق زميلي في الفريق اللي كان (سند) وداعم لي خلال فترة الإصابة.. وعايز أكرر شكري لجمهور الأهلي اللي بيدعمني من أول يوم جيت فيه الأهلي".

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما تجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.