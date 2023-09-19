شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أداء تحكيمى متميز للدولى محمد عادل فى لقاء الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والمصرى

المسابقة: الجولة الأولى من دورى النيل

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: سامى هلهل

حكم رابع: جلال أحمد

حكام ال VAR: طارق مجدى، محمد علاء هاشم

فى مباراة من المباريات الصعبة تمكن الدولى محمد عادل من إدارتها بشكل متميز نتيجة القرارات الصحيحة وعدم اللجوء إلى تقنية ال VAR وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 52 يشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب المصرى باهر المحمدى نتيجة الإنذار الثاني للعب بتهور والقرار صحيح وحاسم.

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية متميزة وقراءة للعب جيدة واستغلال أمثل لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى للتحول من الثلث الدفاعى إلى الهجومى، وشخصية تحكيمية حاضرة وقناعات لدى اللاعبين بالقرارات وعدم اللجوء إلى تقنية ال VAR.

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين وتعاون جيد مع حكم المباراة فى احتساب المخالفات القريبة منهم

حكام الـ VAR: لم توجد هناك حالات تستدعى التدخل.