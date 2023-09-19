شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يتخلص من "الجبيرة" ويبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخلص إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدى الشهرين الماضيين، بعد الجراحة الصعبة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي، ومنعته من استكمال الموسم وكذلك مشاركة زملائه انطلاقة الموسم الجديد.
وتعرض إسلام عيسى لإصابة بالغة في تدريبات بيراميدز خلال نهاية الموسم الماضي، وعلى إثرها أجرى اللاعب جراحة عاجلة، استلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.
ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.
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