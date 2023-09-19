شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريب الأهلى فى سنغافورة قبل انطلاق كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق كرة السلة بالنادى الاهلي اول تدريباته اليوم بسنغافورة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتى تقام فى الفترة من 21 الى24 سبتمبر الجارى، حيث وصلت البعثة مساء أمس الاثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلة الاهلى صورا للتدريب الأول للفريق بسنغافورة قبل مواجهة فريق ايجنايت الأمريكي

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى:

21 سبتمبر مباراة الأهلى مع إيجنايت الأمريكى

22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلى

وتقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة يلعبان على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما يلعب الأخيران على المركزين الخامس والسادس

وحرص وفد السفارة المصرية في سنغافورة، برئاسة محمد مأمون، القائم بأعمال السفير، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار سنغافورة.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا، واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.