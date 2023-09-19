شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يهزم هليوبوليس ..والأهلى يفوز علي أصحاب الجياد فى سادس جولات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 31/28 على صعيد الجولة السادسة لدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 .

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 30/21 على صعيد الجولة السادسة لدورى المحترفين.

فيما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبلة بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى و أصحاب الجياد مع الترسانة و الشمس مع الجزيرة و سموحة مع البنك الأهلى و العبور مع سبورتنج و المعادى مع هليوبوليس و الزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع الطيران .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.