شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب تنس الطاولة البارالمبى استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات كالتالي: علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاتة، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

وأكدت 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهى: الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة حتى الآن.

وأقام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة معسكرا تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم اليوم، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة. وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة منتخب تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجي المختلط.