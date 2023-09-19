شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. المصري يفقد باهر المحمدي أمام فاركو ويستعيده فى مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق المصري خدمات مدافعه باهر المحمدي في مباراته المقبلة فقط أمام فاركو والمقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، بينما يعود للاعب للمشاركة في مباراة الفريق البورسعيدي اللاحقة أمام الداخلية، والمقرر لها السابع من أكتوبر.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة ببطولة الدورى على إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة إذا تلقى إنذارين في لقاء تعرض على إثرهما للطرد بالبطاقة الحمراء.

وتعرض باهر المحمدي مدافع المصري الجديد لحالة طرد هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري المصري، في الدقيقة 52 بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخله على إمام عاشور، وكان باهر حصل على الإنذار الأول بعد تدخله على رضا سليم.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.