شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. رضا سليم: الأهلي فريق القرن.. وسعيد بإحرازى أول أهدافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الدوري واللعب أمام المصري وإحراز هدف في مباراة كانت صعبة، معبرا عن سعادته بإسعاد الجماهير، والهدف الذى أحرزه في مرمى المصري.

وتابع سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي نادي القرن وسعيد بتواجدي في هذا النادي العريق، الذى يخشاه كل الفرق، وأي لاعب يتمنى التواجد به". ووجه سليم الشكر لزملائه بالفريق على مساعدته ومساندته، وإن شاء الله نعمل معا على إحراز الألقاب والأهداف.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.