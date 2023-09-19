شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يوقع على عودته للأهلى بالهدف الرابع فى شباك المصرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفيما يضم تشكيل المصري، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي. يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

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