شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. كولر: أطالب بالصبر على موديست.. وسعيد بما قدمه اللاعبون أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

وطالب كولر بالصبر على الوافد الجديد على الفريق أنتوني موديست، وأنه سيكون إضافة للفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يخُض أي مباراة منذ أربعة أشهر تقريبا، ولا يعرف أسماء زملائه بالفريق حتى الآن.

ووجه كولر الشكر للاعبيه على الأداء الجيد في مباراة اليوم أمام المصري والفوز برباعية، وأن الفريق يركز من الآن على المباراة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.